Sınava geç kalan 43 öğrenciyi polisler yetiştirdi - Son Dakika
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Sınava geç kalan 43 öğrenciyi polisler yetiştirdi

18.06.2022 16:57

Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan 43 öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.

Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan 43 öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.

Aydın'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.

Adaylar YKS birinci oturumu için sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

Kentte sınava geç kalan 43 öğrenciyi ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.

Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

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