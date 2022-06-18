Adaylar YKS birinci oturumu için sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınava geç kalan 43 öğrenciyi polisler yetiştirdi - Son Dakika

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