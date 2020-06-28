Sınava geç kalan genç kız, gözyaşları içinde geri döndü (2) - Son Dakika

AYT TAMAMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı. Ankara'da sınavdan çıkan adaylar, ailelerine sarıldı. Birçok adayın, sınavın dünkü ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) göre daha kolay olduğunu söyledi. Adaylardan Levent Sevinç, bugünkü sınavın, dünküne göre daha güzel geçtiğini söyledi.
Mehmet Ali Bozyer ise sınavın beklediğinden daha zor geçtiğini kaydetti.