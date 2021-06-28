Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, hafta sonu yapılan YKS'ye yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına koştu.

Sınava geç kalan öğrenciler için teyakkuzda bekleyen Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirerek öğrencilerin sınav heyecanlarına ortak oldu. Geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okula götüren zabıtaları, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için büyük çaba gösterdi.

"Öğrencilerin heyecanına ortak oldular"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin sınav heyecanına ortak olduklarını belirterek "Şahinbey Belediyesi olarak eğitime yaptığımız yatırımlarla geleceğimize yön verecek gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda önemli projeler yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta sonu öğrencilerimiz için çok önemliydi. Onların geleceklerine yön verme adına yapılan sınavda, Şahinbey Belediyesi olarak onların yanında olduk. Sınav heyecanlarına ortak olduğumuz gibi, sınava geç kalan öğrencilerimizi zabıta ekiplerimiz sınava girdikleri okullara yetiştirdiler. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP