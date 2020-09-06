Sınava geç kalan öğrencinin üzüntüsü - Son Dakika

Adaylar, okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek için sosyal mesafe kuralına göre sınava alındı. Aileler, okul bahçelerine alınmadı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sınavda adaylara, sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Bazı adaylar dezenfektanlarını yanlarında getirdi.

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