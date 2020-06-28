Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı- Daha önce... - Son Dakika

Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı- Daha önce...

- Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı Daha önce çektiği görüntülerde gençlere "üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulunup beddua etti İstanbul'da YKS'nin 2.

- Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı

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Daha önce çektiği görüntülerde gençlere "üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulunup beddua etti

İSTANBUL - İstanbul'da YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen Görkem Varlık'ın yootuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve "üniversiteye gitmeyin" dediği görüldü.

Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, "Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın" diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:12 Kaynak: İHA

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