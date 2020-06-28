Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı

Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı Daha önce çektiği görüntülerde gençlere "üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulunup beddua etti İstanbul'da YKS'nin 2.

Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı

Daha önce çektiği görüntülerde gençlere "üniversiteye gitmeyin" çağrısında bulunup beddua etti

İSTANBUL - İstanbul'da YKS'nin 2. oturumuna girmek için okula son anda koşan ve okul kapısında yere düşen Görkem Varlık'ın yootuber olduğu ve duygu sömürü yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın daha önce çektiği görüntülerde ise ders çalışan öğrencilere, "Allah sizi kahretsin" diyerek beddua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için sınava son dakika gelen Görkem Varlık'ın rol yaptığı ortaya çıktı. Varlık'ın rol icabı kapıda düştüğü görüldü. "Giriş belgemi ufak kuzenime çıkarmasını söylemiştim, meğer bana boş kağıt vermiş" diyerek sınava alınmayan ve dışarıda bulunan gazetecilere açıklama yapan Varlık'ın duygu sömürüsü yaptığı tespit edildi. Açıklamaların ardından Varlık'a sosyal medya hesaplarından tepki gösterildi. Varlık'ın daha önce de birçok sınavda farklı roller yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan gencin daha önce çektiği görüntülerde de sınava hazırlanan öğrencileri derslerden soğuttuğu ve "üniversiteye gitmeyin" dediği görüldü.

Varlık'ın sosyal medya hesabına yüklediği bir videosunda, "Bak elinde kağıt kelam hala ders çalışıyorsunuz lan. Bırakın lan o kalemi kağıdı. Üniversitede harcayacağız paraya gidin araba alın, satın. Yıllardır okul okuyorsunuz, Allah sizi kahretsin. Gidin sisteme karşı gelin. Okumayın" diyerek öğrencilere beddua ettiği görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:39 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınava geç kalarak 'akraba kurbanı oldum' dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:50 Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı 21:37 Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi 20:45 Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 12:15 Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:46 Sınava giremediği için kuzenini suçlayan gencin, sosyal medyada takipçi toplamak için trollük yaptığı ortaya çıktı 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 10:26 Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor 00:54 Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı 20:13 Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı
21:49
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
21:36
Son Dakika: Muğla Valisi Orhan Tavlı'dan deprem sonrası ilk açıklama: Can kaybı ya da hasar bilgisi yok
21:25
TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
21:17
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'daki balık ölümleri için devreye girdi
21:17
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
21:10
Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı
20:56
Son Dakika: Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:48
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
20:45
Başakşehir ikinci yarıya fırtına gibi başladı! Demba Ba çok net fırsatı kaçırdı
20:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 22:09:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınava geç kalarak "akraba kurbanı oldum" dedi duygu sömürüsü yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]