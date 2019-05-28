Son Dakika Haberleri: Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı
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Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı

2 saat önce

Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı.

Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]
Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı.
Havza Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Korkan Karaduman'ın (21) kullandığı 55 AZP 79 plakalı otomobil,
Samsun- Ankara kara yolunun 10. kilometresi Adalar mevkisinde Kani Piliç yönetimindeki 06 BC 56418 dorse plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sınava gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Karaduman ile sınıf arkadaşı Yasin Şancı (19) yaralandı.
Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Samsun, Güncel
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