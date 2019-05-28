Sınava giden üniversiteliler kaza yaptı: 2 yaralı
2 saat önce
Samsun'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:01 Kaynak: AA
'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 üniversite öğrencisi yaralandı. Havza
Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi Korkan Karaduman'ın (21) kullandığı 55 AZP 79 plakalı otomobil,
Samsun- Ankara
kara yolunun 10. kilometresi Adalar
mevkisinde Kani Piliç yönetimindeki 06 BC 56418 dorse plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sınava gittikleri öğrenilen otomobil sürücüsü Karaduman ile sınıf arkadaşı Yasin Şancı (19) yaralandı.
Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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