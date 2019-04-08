Son Dakika Haberleri: Sınava Giderken Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybeden Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Sınava Giderken Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybeden Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

1 saat önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sınava Giderken Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybeden Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı, System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Kaza, Bandırma- Bursa Karayolu üzerinde dün meydana geldi. MSÜ sınavlarına giderken kontrolündeki 10 AJY 95 plakalı otomobili ile refüje çarparak kaza yapan Tarık Cengizman, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz genç bugün Manyas'ta Kırsal Sular Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cengizman, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz, öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: DHA

Bandırma, Balıkesir, Güncel
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