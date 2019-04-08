Sınava Giderken Geçirdiği Kazada Hayatını Kaybeden Genç, Gözyaşlarıyla Uğurlandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) gözyaşları arasında toprağa verildi.
BALIKESİR'in Bandırma
ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarına giderken, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tarık Cengizman (18) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, Bandırma- Bursa
Karayolu üzerinde dün meydana geldi. MSÜ sınavlarına giderken kontrolündeki 10 AJY 95 plakalı otomobili ile refüje çarparak kaza yapan Tarık Cengizman, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz genç bugün Manyas
'ta Kırsal Sular Mahallesi Merkez
Camii'nde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cengizman, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcin, Karacabey
Ulviye Matlı Fen Lisesi Müdürü Murat Deniz
, öğretmenleri, öğrenci arkadaşları ve yakınlarının gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: DHA
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