Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi - Son Dakika
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Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi

18.06.2022 14:25
Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi

AKSARAY'da otomobiliyle sınava yetişmek isteyen Ayşe Bulut (27), kaza yaptı.

AKSARAY'da otomobiliyle sınava yetişmek isteyen Ayşe Bulut (27), kaza yaptı. Kazada şoka giren ve hastaneye gitmek istemeyen Bulut'u sınava polis götürdü. Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Ayşe Bulut, kaza yerine geri döndü.

Olay, saat 09.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1404'üncü Sokak'ta meydana geldi. Üniversite sınavına girecek olan Ayşe Bulut yönetimindeki 68 AAY 802 plakalı otomobil, damat tıraşı olmaya giden Mehmet Baydar (27) idaresindeki 68 ACF 924 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Bulut'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazanın ardından şok geçiren Bulut, hastaneye gitmeyi kabul etmeyip sınava girmeyi tercih etti. Polisler Bulut'u ekip aracıyla sınava gireceği okula yetiştirdi. Bulut, okul girişinde, kendini iyi hissetmediğini ve sınava giremeyeceğini söyleyip tekrar polislerle kaza yerine geldi.DAMAT TIRAŞINA GİDİYORDUKazadan yara almadan kurtulan Mehmet Baydar, "Bugün düğünüm var. Damat tıraşı olmaya giderken kaza yaptık, aracım pert oldu. Kadın sınava yetişecekmiş. Böyle bir kaza meydana geldi" dedi.

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Kaynak: DHA

Mehmet Baydar, Ayşe Bulut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınava giderken kaza yapan Ayşe'yi okula polis yetiştirdi - Son Dakika

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