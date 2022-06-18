Görevli öğretmen ve polisler tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Boz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınava gireceği okulda merdivenden düşen öğrenci yaralandı - Son Dakika

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