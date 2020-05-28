Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler - Son Dakika

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

ZONGULDAK - Zonguldak'ta halk eğitim merkezi personeli, liseye giriş sınavına girecek adaylar için 37 bin maske dikecek.

20 Haziran 2020 günü gerçekleştirilecek olan liselere giriş sınavı öncesinde Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin yeni tip korona virüsle mücadelesi sürecinde 200 binin üzerinde maske dikiminin yapıldığını aktaran Fatih Halk Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, liselere giriş sınavı için adaylara 37 bin maske dikimine devam ettiklerini belirtti.

5 Haziran tarihine kadar dikilecek olan 37 bin maskenin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edileceğini aktaran Tuygar, şöyle dedi:

"Tüm dünyayı ve ülkemizi saran korona virüs sebebiyle bu zorlu sürece başından beri biz sağlık müdürlüğüne, belediyeye maske dikimine devam ettik. Şu anda liseye girecek olan öğrencilerimize 37 bin adet tek kullanımlık sınavda kullanılmak üzere maske dikiliyor. 5 Haziran tarihine kadar bu maskelerin dikimini gerçekleştireceğiz. Bu zorlu süreçte milli seferberlik ruhuyla usta öğreticilerimizin büyük bir fedakarlıkla destek olması, birbirine kenetlenmesi, 200 binin üzerinde Zonguldak halkına maske dikiminde destek olduk. Şu anda 26 usta öğreticimiz var. Bunların yanında iyi makine kullanan kursiyerlerimiz de bize destek oluyor."

Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler

Zonguldak, Fatih, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 05:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sınava girecek adaylar için 37 bin maske dikecekler - Son Dakika

Son Dakika

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