Sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı - Son Dakika

MUĞLA Milli Eğitim Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi il genelindeki 241 okulda sınava girecek öğrenciler için hijyen pakedi hazırladı.

LGS öncesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan maskeler ile Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilen dezenfektanlar, 20 Haziran'da LGS'nin yapılacağı 241 okula dağıtılmaya başlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 ayda yaklaşık 500 bin maske ürettiklerini belirtti. Müdür Töre, "20 Haziran'daki sınav, sosyal mesafeli ve maskeli şekilde yapılacak. Öğrenciler ve velileri rahatlatmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Sınava girilecek okullar dezenfekte edildi. Okullarda görev yapacak tüm yardımcı personel 8 saatlik kursa katılıp hijyen eğitimi aldı. Okuldaki görevliler için dezenfektan, maske, yelek, tulum, dezenfektan istasyonu, hijyen havuzu yine öğretmenlerimiz tarafından üretilerek hazır hale getirildi" dedi.