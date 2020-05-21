Sınava girecek öğrenciler için maske üretiyorlar - Son Dakika
Sınava girecek öğrenciler için maske üretiyorlar
Mersin'de, LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretildi.
Mersin'de, LGS'ye girecek öğrenciler için maske üretildi. Erdemli Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürü Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerden 36 bin 220'sinin maskesini hazırlayarak ilçelere göndereceklerini belirtti.
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22.05.2020 02:41:08. #1.13#
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