Sınava girecek öğrencilere "başarıyı artıran uyku reçetesi" - Son Dakika

Sınava girecek öğrencilere "başarıyı artıran uyku reçetesi"

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, kaliteli uykunun öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırdığını belirterek "Sınav öncesinde sosyal medyadan uzak durun." uyarısında bulundu.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, kaliteli uykunun öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırdığını belirterek "Sınav öncesinde sosyal medyadan uzak durun." uyarısında bulundu.

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Fırat, AA muhabirine, hafta sonu ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) gerçekleştireceğini belirterek sınavdaki başarıda uykunun önemli rol oynadığını söyledi.

Sınav öncesinde sağlıklı uykunun öğrencinin dikkatini ve problem çözme yeteneğini artırdığını vurgulayan Fırat, "Başarıyla uykuyu birbirinden ayırmanız mümkün değil. Yeterli ve kaliteli uyku, öğrencinin soru çözme kabiliyetini artırır, başarısını direkt etkiler. Sağlıklı uyku alınamadığında dikkat bozukluğu ve uykuya meyil ortaya çıkar. Dikkatsizlik başarısızlığa neden olur. Okuduğu şeyi gözünden kaçırabilir. Soruda, 'Hangisi değildir?' yazıyordur ama 'Hangisidir?' diye okursa öğrencinin başarısını direkt etkiler. Kişinin uykusunu alması bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kişinin sağlıklı uyuyabilmesi için uyku hijyenine dikkat etmesi gerektiğini aktaran Fırat, her gün aynı saatte uyumaya özen gösterilmesini istedi. Her vücudun bir biyolojik uyku saati olduğuna dikkati çeken Fırat, "Her gün 23.00'te uyuyan birisi, sınav var diye 21.00'de yatarsa uyuyamaz. Sınavdan bir, iki gün önce vücudunuzu uyku düzenlemesine alıştırmamız lazım." diye konuştu.

"Stres için ilaç kullanmayın"

Fırat, saat 20.00'den sonra uykuyu kaçıracak çay, kahve, gazlı ve kafeinli içecekler tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Gençlerin günlük 6-8 saat uyuması gerektiğine değinen Fırat, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sınav günü öğrenci stres yaptığı için uykusu kaçabiliyor. Kesinlikle stres için ilaç kullanılmasını önermiyoruz çünkü ertesi güne daha kötü halde kalkmasına neden olabilir. Doğal yollardan uykusunu alması gerekiyor. Yatılan ortamın, ısı, ışık ve ses düzenine dikkat edin. Akşam yatmadan yarım önce ılık duş alın, muz ve süt tüketin, akşam yemeğini geç saate bırakmayın. Yağlı yemeklerden, tatlılardan uzak durun. Sınav öncesinde sosyal medyadan, telefon ve televizyondan uzak dursunlar. Kişi, moralini bozacak, kafasına takacak birtakım haberler okuyabilir. Yatak odasına mavi ışık yayın telefon, tablet, bilgisayar sokmayın. Uykunuz gelince direnmeyin hemen uykuya geçin."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Fırat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sınava girecek öğrencilere 'başarıyı artıran uyku reçetesi' - Son Dakika
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