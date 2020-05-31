Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor - Son Dakika

Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor

Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor Korona virüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilince özel eğitim okullarının öğrencileri eğitim ve rehabilitasyonlarına evde devam ediyor.

Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor

DÜZCE - Korona virüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilince özel eğitim okullarının öğrencileri eğitim ve rehabilitasyonlarına evde devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri evlerinde okul yönetimi tarafından kurulan dikiş makineleriyle YKS'ye girecek öğrenciler için maske dikmeye başladı. Öğretmenlerinin nezaretinde özel öğrenciler, evlerinde maske dikerken, öğrencilerinin anneleri de çocuklarıyla gurur duyuyor.

Korona virüs salgını tüm dünyada ve Türkiye'de hayatı etkilemeye devam ediyor. Salgın dolayısıyla eğitime ara verildi ve öğrenciler evlerinden eğitim görmeye devam ediyor. Ancak özel eğitim alan öğrenciler için evden eğitim zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri de evlerinden eğitimlerine devam ederken bir taraftan da okul yönetimi tarafından tahsis edilen dikiş makineleriyle evlerinde maske dikiyor. Dikilen maskeler ise Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için maske dikimine hız verdiler. Maskeleri makinelerinin başında hijyen kuralları çerçevesinde diken özel öğrenciler, ailelerinin de gururu oluyor. Özel öğrenciler, geçtikleri dikiş makinelerinin başında hem sağlık çalışanlarının bayramda kullanması için okul yönetimi tarafından verilen maske bezlerini maskelere dönüştürüyor, hem de evde kaldıkları zamanı değerlendiriyorlar.

YKS'ye girecek öğrenciler için makine başına geçen Özel öğrenci Bertuğ İzmirli, Özel eğitim okulu 10. sınıf öğrencisi olduğunu ve hazır giyim bölümünde okuduğunu belirterek, "Maske dikiyorum. Çok zor değil ama çokta kolay değil. İlk başladığımda günde 25 tane maske dikiyordum. Sonra 65 taneye çıktım. Şimdilerde günde 100 tane maske dikebiliyorum" dedi.

Bertuğ İzmirli'nin Annesi Ayşe İzmirli ise oğlunun diktiği maskelerle gurur duyduğunu belirterek "Oğlum ağır bedensel özürlü. Onu böyle gördükçe mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Başkalarına yardım edebildiği için başkaları için çalıştığını gördüğüm için mutluyum" ifadelerinde bulundu.

Düzce Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Gamze Derdiyok ise öğretmenlerle birlikte karar aldıklarını işaret ederek "Önce öğretmenlerimiz arasında tamamen gönüllülük esasıyla maddi birikim yaptık. O birikimle maske malzemesi aldık. Gönüllü öğretmen arkadaşlarımızla maske dikimine başladık. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı bu çalışmalarımız gördü ve bize destek oldu ve maske malzemesi için ödenek gönderdi. O ödenek ile maske malzemelerini daha rahat temin edip çalışmalara başladık. Maske diken öğrencilerimizde zaten okulumuzun giyim bölümünde okuyan öğrencileri. Makineleri güzel kullanana öğrenciler. Öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte hem ilimizin sağlık çalışanlarının hem kronik hastaların ve milli eğitim camiasının maske ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimiz evde dikim yapıyorlar. Bu maskeleri okula toparlıyoruz. Okuldan da maskeleri paketleyerek gönderiyoruz. Önümüzde sınav dönemi var. Buraya ya destek oluyoruz" şeklinde kunuştu.

İşitme engelli olan ve Düzce Özel Eğitim Mealsek Okulu'nda öğrenci olan 18 yaşındaki Yunus Berke Çavuşoğlu'nun annesi Meral Çavuşoğlu ise oğlunun maske dikmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek "Bizde onun diktiği maskeleri kullanıyoruz. Onun iş yaparken görmek beni mutlu ediyor" diye konuştu.

27 Haziran'da yapılacak olan Yüksek öğretim Sınavı'na girecek öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile özel eğitim kurumları sınava girecek öğrencileri 20 Haziran'a kadar devam edecek.

Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor - Son Dakika

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