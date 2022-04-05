"Sınava girecektim" diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi - Son Dakika
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"Sınava girecektim" diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi

05.04.2022 19:19

Elazığ'da motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü "2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü" diye ağlamaya başladı.

Elazığ'da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında, motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

"2 HAFTA SONRA ASKERLİK SINAVINA GİRECEKTİM"

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç sürücü "2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü" diye hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı
Kaza yapan motosiklet sürücüsü, 'sınava girecektim' diye hüngür hüngür ağladı
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Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Sınava girecektim' diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi - Son Dakika


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