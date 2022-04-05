"Sınava girecektim" diyen motosiklet sürücüsü kaza geçirdi - Son Dakika

41 gündür devam eden savaşta bir ilk! 267 deniz piyadesi aynı anda düşmana teslim oldu

Elazığ'da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında, motosikletiyle bir aracı sollamaya çalışan Y.B.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

"2 HAFTA SONRA ASKERLİK SINAVINA GİRECEKTİM"

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç sürücü "2 hafta sonra askerlik sınavına girecektim ayağım çok kötü" diye hüngür hüngür ağlamaya başladı.

VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.