Sınava giren öğrencinin düşürdüğü küpeyi görevliler buldu - Son Dakika

Sınava giren öğrencinin düşürdüğü küpeyi görevliler buldu

- Sınava giren öğrencinin düşürdüğü küpeyi görevliler buldu Görevliler buldukları küpeyi öğrencinin babasına teslim etti YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de sınav için geldiği okulda maskesini değiştirmek isteyen bir kız öğrenci küpesini düşürdü.

- Sınava giren öğrencinin düşürdüğü küpeyi görevliler buldu

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Görevliler buldukları küpeyi öğrencinin babasına teslim etti

KAYSERİ - YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de sınav için geldiği okulda maskesini değiştirmek isteyen bir kız öğrenci küpesini düşürdü. Öğrenci zaman kaybetmemek için binaya girerken, yere düşen küpeyi görevliler bularak öğrencinin babasına teslim etti.

Üniversite adayları YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavına bu gün sabah saat 10: 00'da girdi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde saat 09: 00'dan itibaren öğrenci yoğunluğu başladı.

Sınav için gelen öğrenciler maskelerini değiştirerek ellerini de dezenfekte ettikten sonra sınav kağıtları kontrol edilerek içeri alındı. Sınav için gelen bir kız öğrenci maskesini değiştirmek isterken küpesini yere düşürdü. Zaman kaybetmemek için maskesini değiştirerek binaya giren öğrencinin düşen küpesini girişte görevli 4 kişi aradı. Yaklaşık 10 dakika uğraşan görevliler buldukları küpeyi sınava giren öğrencinin kapıda bekleyen babasına teslim etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kayseri, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sınava giren öğrencinin düşürdüğü küpeyi görevliler buldu - Son Dakika

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