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Sınava günler kala: Doğru tercih, geleceği kazandırır önerisi - Son Dakika

Sınava günler kala: Doğru tercih, geleceği kazandırır önerisi

23.06.2021 10:22
Sınava günler kala: Doğru tercih, geleceği kazandırır önerisi, System.String[]

Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, bu hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilerin tercih sürecinde hayatlarının en kritik adımlarından birini atacağını belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay, bu hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilerin tercih sürecinde hayatlarının en kritik adımlarından birini atacağını belirterek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Akçay, "Doğru tercih, geleceği kazandırır" diye konuştu.

ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre üniversite adayları bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavına 26-27 Haziran'da girecekler. 2020 Yükseköğretim Kurumları sınavında AYT puanı 170 olarak açıklanmıştı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT 150 ve üzeri alan adaylar ön lisans programlarında, AYT 180 ve üzeri alan adaylar ise lisans tercihlerini yapabilecekler.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Eğitim Koçu Hatice Nilgün Akçay konuya dikkat çekti ve ÖSYM sınavında baraj puanı geçtikten sonra, en önemli ikinci adımın tercihler olduğunu ifade etti. Akçay, üniversite sınavına hazırlanma sürecinde çok fazla emek verildiğini ve tercih döneminde adayların çok dikkat ederek bu noktada dikkatli ve doğru tercih yapan üniversite adaylarının hem geçmişlerini hem de geleceklerini kazanacaklarını söyledi.

"TERCİH ARAŞTIRMASINI UZUN BİR SÜRECE YAYMALIYIZ"

Sınav süreci ve meslek seçiminin eğitim- öğretim hayatının başladığı an itibariyle başladığını belirten Akçay, "Üniversite sınavına giren adaylarda en çok karşılaştığımız sorunlardan biri de tercih araştırma sürecini dar bir zamanla kısıtladığı için yanlış tercih yapması ve üniversiteye yerleşememesidir. Böyle bir sonuçla karşılaşmamak için meslek araştırmasını ve okumak istediğimiz bölümü iyi araştırmalı ve araştırma sürecini uzun bir zamana yaymalıyız" önerisinde bulundu.

"MUTLAKA TERCİH KILAVUZUNU İYİ İNCELEYİN"

Akçay, doğru bilinen en büyük yanlışlardan birinin de yapılan tercihlerde anlık istek ya da kararsızlıkla yapılması olduğunu belirterek "İstemediğimiz bir üniversite, bir program, bir bölüm kazandığımızda kaydımızı yaptırmadığınızda bir yıl sonra girdiğiniz sınavda minimum 15 maksimum 30 puan düşme oluyor. Bu nedenle doğru tercih yapmak sınava girmek kadar önemlidir" uyarısını yaptı.

"TERCİH ARALIKLARI ÖNEMLİ"

Tercih listesi hazırlarken hangi aralıklara dikkat edilmesi gerektiğini örneklerle vurgulayan Akçay, "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini düşünen adaylarımız başarı sıralama aralığını geniş almasında sakınca yoktur. Fakat bu bölüm bir Tıp Fakültesi ya da Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ise bu aralığın çok fazla genişletmemesi gerekir. Tercih yaparken seçilen program ya da bölümlerin kılavuzdaki özel koşullarının okunması çok önemlidir. Ayrıca özel koşullardaherhangi bir boy/kilo gibi şartların olup olmaması durumunda seçilen bölüm ya da programın öğrenim dilinin farklı olup olmadığına dikkatli bir şekilde bakılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Akçay, son olarak tercih yapacak öğrencilerin bu konuda uzman desteği almaları gerektiğini ifade ederek "Tercih sıralaması ile ilgili detaylı bir liste hazırlanmasının ön hazırlık olarak önemlidir. Aday öğrencinin tercih edeceği üniversiteye gitme imkanını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bazı durumlarda aday öğrenci üniversiteye yerleşmeye hak kazansa bile lokasyon ya da yurt olanakları olmadığı için kayıt yaptırmaktan vazgeçerek bir yıl daha süre kaybı yaşanmaktadır. Bu sebeple tercih edilecek üniversiteyi hem de kılavuzu detaylı bir şekilde incelemek çok önemlidir" sözleriyle tüm aday öğrencilere sınavda başarılar diledi.


Sınava günler kala: Doğru tercih, geleceği kazandırır önerisi

Üniversite, Haziran, TYT, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınava günler kala: Doğru tercih, geleceği kazandırır önerisi - Son Dakika


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