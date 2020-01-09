Sınava hazırlanan öğrencilere ikram - Son Dakika
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Sınava hazırlanan öğrencilere ikram

6 saat önce

Malatya 'da, sınava hazırlanan öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

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Malatya 'da, sınava hazırlanan öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatı doğrultusunda İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde öğrencilere sandviç, meyve suyu ve kek ikramı yapılması memnunlukla karşılandı. 2019 - 2020 Eğitim ve öğretimin ilk yarısının bitmesine az bir süre kala final sınavlarına çalışan İnönü Üniversitesi öğrencilerine Battalgazi Belediyesi tarafından akşam saatlerinde sandviç ve meyve suyu ikramı gerçekleştirildi.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de öğrencilere ikramı dağıttı. İkramı alan öğrenciler Başkan Güder'e yapılan ikramlardan dolayı teşekkür ettiler. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek, öğrencileri unutmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini sundu. Baharçiçek, "Şuan da eğitim-öğretim dönemi sona erdi ve final sınavları başladı. Final sınavları döneminde çok sayıda öğrencimiz akşamları burada ders çalışıyor. Bazı öğrencilerimiz sabaha kadar burada kalarak ders çalışıyor. Battalgazi Belediyemiz de öğrencilerimize bu saatte ikramda bulundu. Bu artık biraz gelenekselleşti. Geçen yıl Büyükşehir Belediyemiz çorba ikramı olmuştu. Bu sene de Battalgazi Belediye başkanımız Sayın Osman Güder bizzat kendisi gelip burada öğrencilerimize sandviç, meyve suyu, su ve kek dağıttı"şeklinde konuştu.


Gençliğe büyük önem verdiklerini hatırlatan Battalgazi belediye Başkanı Osman Güder, "Üniversite bizim üniversitemiz, öğrenciler bizim evlatlarımız. Biz, evlatlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tabi bizde öğrencilik dönemini evresini yaşadığımızdan dolayı öğrencilerin bu dönemlerde nasıl sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Final dönemlerinde öğrencilerimiz geç vakide kadar kütüphanede ders çalışıyorlar. Ders çalışırken yemek yemeye bile bazen fırsatları olmuyor. Belediye olarak ufak bir katkımız olsun diye bugün sandviç yanında meyve suyu ikramında bulunduk. Amacımız Türkiye'nin geleceğini emin ellere teslim etme adına üniversite gençliğine ve diğer gençliğe sahip çıkmak ve onlar için uygun koşullar oluşturmak. Bu görev sadece üniversitenin değil, o şehirde bulunan herkesindir. Zaman zaman üniversitemizle beraber bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Elimizden gelen katkıyı üniversitemize sunmaya çalışıyoruz. Bugün de öğrencilerimize jest olsun diye bu ufak ikramda bulunduk. Eminim onlar nezdinde çok büyük bir anlam ifade etmiştir. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma ve rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
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