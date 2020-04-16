Sınava hazırlanan öğrencilere online eğitim sürecinde tavsiyeler - Son Dakika
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Sınava hazırlanan öğrencilere online eğitim sürecinde tavsiyeler

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçerken sınavlara hazırlık süreci de online ortama taşındı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçerken sınavlara hazırlık süreci de online ortama taşındı.Sınavlara hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve ARGE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, öğrencilerin online eğitim sürecinde kendi rutinlerini oluşturmalarına ve bilgilerinin yanında becerilerine de odaklanmaları gerektiğine dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamı, MEB tarafınca geçtiğimiz günlerde ilk dönemi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmişti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ise ÖSYM 25-26 Temmuz 2020'de yapılacağını açıklandı. Bu kapsamda okulların uzaktan eğitime geçmesiyle sınava hazırlık süreci de online ortama taşındı. Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve ARGE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

"RUTİN OLUŞTURULUP PLANLI ŞEKİLDE HEM BİLGİ HEM BECERİ EKSİKLERİNİ TAMAMLAMALILAR"

Sınava hazırlanan öğrenciler için en önemli sürecin öz düzenleme yoluyla rutinlerini oluşturmak olduğunu dile getiren Barış Sezgin, her öğrencinin kendine göre bir plan oluşturmasını ve bunu gün içine yaymasını önerdi. Kendi rutinlerine göre çalışmanın önemli olduğuna değinen Sezgin, evde olunan süre içinde gece ders çalışıp gündüz uyumanın tercih edilmesinin yanlış olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu şekilde bir rutin çok doğru değil, çünkü nörolojik olarak beynimizin en çok öğrendiği saat dilimi 08.00-12.00 arasındadır. Daha sonra da giderek öğrenme kanalları kapanır. Aileler ve ergenler kendi yaşam alanlarına sınırlar belirlemeliler, bu sınırlara saygı duymalılar. Sınavda konular azaldığı ve öğrenci sayısı fazla olduğu için geçen senelere göre daha zor bir sınav olabilir. Burada bilginin yanında beceri de sorgulanacak"

"SADECE BİLGİ DEĞİL BECERİ DE ÖLÇÜLECEK"

Sınavlarda sadece bilginin değil becerinin de ölçüleceğini ve öğrencilerin kendilerini bu anlamda da değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Sezgin; "Okuduğunu anlama, bilgiyi kullanma, grafik yorumlama, sorudaki çeldiricileri anlama, analiz-sentez becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerimizi de ölçümlememiz gerekiyor. Sadece hangi konuyu biliyorum diye bakmak yerine hangi becerilerde eksikler yapmışlar tespit etmeliler, sınav gününe kadar o beceriyi geliştirmeye çalışmalılar. Krizi fırsata çevirerek bu süreçten güçlenip çıkabiliriz. Bilgi ve becerileri ölçmek için de deneme sınavları ve farklı soru tiplerinin faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DENEME SINAVLARI HANGİ KONUNUN PEKİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SAPTAMANIZA YARDIMCI OLUR"

Her gün ortalama 74 bin kişinin aktif olarak kullandığı Uğur Okullarının uzaktan eğitim platformu Metodbox'ta ilk deneme sınavının 21 Mart Cumartesi günü yapıldığına değinen Barış Sezgin, sınavlara katılımın önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmeleri, soru çözüm videoları ile bilgilerini pekiştirme olanakları olduğunu aktaran Sezgin; "Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme sınavı çözülmesi gerekir. Denemeler size hangi konuda eksiğiniz olduğunu ve pekiştirme yapacağınızı, hangi soru tipinde zorlandığınızı saptayan en iyi göstergedir. Deneme sınavları sonrası hemen konu eksiğiniz var ise onu tamamlamalısınız. Eğer belli bir soru tipinde sürekli yanlış yapıyorsanız bu soru tipi ile ilgili öğretmenlerinizden ve farklı deneme kaynaklarından destek almalısınız. Deneme sınavına girmek size başkalarının arasındaki yerinizi ve durumunuzu görmenizi, hatanızı tekrarlamamayı, başarı grafiğinizi takip etmenizi ve gerçek sınava hazır duruma gelmenizi sağlayacaktır" dedi.

"HAFTADA 4 DENEME SINAVI YAPIYORUZ"

Uğur Okulları olarak 52 yıldır sınavlara hazırlıkta öncü bir marka olduklarını dile getiren Barış Sezgin, geçmişin deneyimini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını ve online eğitimde sınava hazırlığın da yoğun şekilde sürdüğüne değindi. Sezgin şunları söyledi: "Özgün sorulardan oluşan deneme sınavlarımızı her hafta öğrencilerimize uyguluyoruz. 7, 8, 11 ve 12'nci sınıfların sınava hazırlık süreci ise hız kesmeden sürüyor. Sınava hazırlık grubu öğrencileri her hafta 4 gün online deneme sınavına katılarak binlerce Uğurlu öğrenci içerisinde Türkiye geneli sıralamasını görebiliyor, sonrasında soruların çözüm videolarını izleyerek pekiştirilmesi gereken alanlar tekrar edebiliyor."


Koronavirüs, CEO, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:17 Kaynak: DHA

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