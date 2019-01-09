Sınava Hazırlanan Öğrencilere Rektörden Çorba

Sınava hazırlanan öğrencilere Rektörden çorbaDÜZCE - Düzce Üniversitesi tarafından sınavlara hazırlanan sabaha kadar ders çalışan öğrencilere çay, kahve, çorba, meyve ikramları sunulmaya başlandı.

Sınava hazırlanan öğrencilere Rektörden çorba



DÜZCE - Düzce Üniversitesi tarafından sınavlara hazırlanan sabaha kadar ders çalışan öğrencilere çay, kahve, çorba, meyve ikramları sunulmaya başlandı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar öğrencileri kendi elleri ile çorba ikram etti.

Üniversitelerde sınav dönemi sürüyor. Düzce Üniversitesinin geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu ders çalışan öğrencilere sıcak çorba uygulamasını bu yıl da devam ettiriyor. Evde veya yurtta yeteri kadar sağlıklı çalışma ortamı bulamayan öğrenciler kendileri için oluşturulan Merkezi Kütüphanede ki yemekhanede ders çalışıyorlar. Ders çalışan öğrencilere çay, kahve, çorba ve meyve ikramında bulunuluyor. Akşam öğrencilerin ders çalıştığı alanları gezen öğrencilerle sohbet eden Rektör Çakar çocuklara kendi elleri ile çorba ikramında bulundu. Bazı öğrencilerde Rektörle hatıra fotoğrafı çektirdiler.



"Öğrencilere faydalı oluyor"

Rektör Nigar Demircan Çakar, özellikle sınav dönemlerinde bu tür ders çalışma alanlarını öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine 24 saat açık tutmaya başladıklarını belirterek "Öğrencilere burada sıcak çay, çorba, kahve ve bu yıl meyve ekledik. Bazı akşamlarda da ufak ikramlarla onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Bu hafta final sınavlarında iki hafta. Malum çok yoğun bir kar yağışı ile karşılaştık. Bu kısa zaman içerisinde öğrencilerimizin başarısına, motivasyonuna bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak hem bu alanları açarak hemde sıcak çalışma atmosferi oluşturabiliyorsak, biraz olsun motivasyon sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Onlar bizim başımızın tacı, onlar olmazsa üniversite de olmaz. Mümkün olduğu kadar öğrencilerimizin arasında olmaya çalışıyorum. Onların arasında olmadıkça nelerle dertlenip, nelerle mutlu olduklarını bilmemiz mümkün değil. Oturduğumuz yerden kalkmadıkça ne tür sorunlar iletileceğini bilmemiz mümkün değil. Beni burada gören öğrencimiz bile gelip bir meramını dile getirdi. Bu dokunuşlar çok önemli, ben yer yer öğlen yemeklerini paylaşarak, bazı etkinliklerde birlikte olarak dertlerini çözmeye, mutluluklarını paylaşmaya, keyif aldıkları hususlarla da kendimi motive etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Düzce Üniversitesi öğrencileri ise evde ve yurtta istedikleri gibi ders çalışamadıklarını belirterek "Gerçekten çok güzel bir uygulama hepimiz çok memnunuz. Burada sabaha kadar ders çalışan arkadaşlarımız var ve faydasını görüyoruz. Allah razı olsun, dua ediyoruz. Evde olduğumuz zaman ders çalışma ortamını yakalayamıyoruz. Burada daha iyi oluyor. Evde çay demlemeye dahi zamanımız olmuyor ancak burada em ders çalışıyoruz hem hazır içeceğimiz var. Rektörümüze sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

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