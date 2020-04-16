Sınava hazırlananlar, online eğitimde kendi rutinlerini oluşturmalı

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle sınava hazırlık sürecinin de online ortama taşındığını belirterek, her öğrencinin kendine göre bir plan oluşturmasını ve bunu gün içine yaymasını önerdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, öğrencilerin online eğitim sürecinde kendi rutinlerini oluşturmalarının ve bilgilerinin yanında becerilerine de odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Sınava hazırlanan öğrenciler için en önemli sürecin öz düzenleme yoluyla rutinlerini oluşturmak olduğunu vurgulayan Sezgin, her öğrencinin kendine göre bir plan oluşturmasını ve bunu gün içine yaymasını önerdi.

Evde olunan süre zarfında, öğrencilerin gece ders çalışıp gündüz uyumayı tercih edebileceğini belirten Sezgin, "Bu şekilde bir rutin çok doğru değil, çünkü nörolojik olarak beynimizin en çok öğrendiği saat dilimi 08.00-12.00 arasındadır. Daha sonra da giderek öğrenme kanalları kapanır. Aileler ve ergenler kendi yaşam alanlarına sınırlar belirlemeliler, bu sınırlara saygı duymalılar. Sınavda konular azaldığı ve öğrenci sayısı fazla olduğu için geçen senelere göre daha zor bir sınav olabilir. Burada bilginin yanında beceri de sorgulanacak." ifadelerini kullandı.

"Sadece bilgi değil beceri de ölçülecek"

Barış Sezgin, sınavlarda sadece bilginin değil becerinin de ölçüleceğini ve öğrencilerin kendilerini bu anlamda da değerlendirmeleri gerektiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Okuduğunu anlama, bilgiyi kullanma, grafik yorumlama, sorudaki çeldiricileri anlama, analiz-sentez becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerimizi de ölçümlememiz gerekiyor. Sadece hangi konuyu biliyorum diye bakmak yerine hangi becerilerde eksikler yapmışlar tespit etmeliler, sınav gününe kadar o beceriyi geliştirmeye çalışmalılar. Krizi fırsata çevirerek bu süreçten güçlenip çıkabiliriz. Bilgi ve becerileri ölçmek için de deneme sınavları ve farklı soru tiplerinin faydalı olacağını düşünüyorum."

Her gün ortalama 74 bin kişinin aktif olarak kullandığı Uğur Okulları'nın uzaktan eğitim platformu Metodbox'ta ilk deneme sınavının 21 Mart'ta yapıldığına hatırlatan Sezgin, sınavlara katılımın önemini vurguladı.

Sezgin, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmeleri, soru çözüm videoları ile bilgilerini pekiştirme olanakları olduğunu belirterek, "Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme sınavı çözülmesi gerekir. Denemeler size hangi konuda eksiğiniz olduğunu ve pekiştirme yapacağınızı, hangi soru tipinde zorlandığınızı saptayan en iyi göstergedir. Deneme sınavları sonrası hemen konu eksiğiniz var ise onu tamamlamalısınız. Eğer belli bir soru tipinde sürekli yanlış yapıyorsanız bu soru tipi ile ilgili öğretmenlerinizden ve farklı deneme kaynaklarından destek almalısınız. Deneme sınavına girmek size başkalarının arasındaki yerinizi ve durumunuzu görmenizi, hatanızı tekrarlamamayı, başarı grafiğinizi takip etmenizi ve gerçek sınava hazır duruma gelmenizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.