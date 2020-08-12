Sınava hazırlıkta online eğitim iyi mi kötü mü? - Son Dakika

Sınava hazırlıkta online eğitim iyi mi kötü mü?

Edim Ders Evi'nin sahibi tecrübeli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimin pek çok olumlu özelliği olabileceğini belirtiyor.

Sınava hazırlıkta online eğitim iyi mi kötü mü?, System.String[]

Pandemi'nin ortaya çıktığı günlerde uzunca bir süre hepimiz çok korktuk ve hayatımızla ilgili kaygılar yaşadık. Bu duyguları sağlığımız ile ilgili yaşamanın yanı sıra özellikle tarihi belli bir merkezi sınava girecek çocuklarımızla ilgili de hissettik. Maalesef yeni dönem için de aynı duyguları yaşamaya devam ediyoruz. Okuluna veya kursuna devam edememek, önümüzdeki yıl sınava girecek öğrenci ve velilerinin de kafalarını karıştırıyor.

Edim Ders Evi'nin sahibi 20 yıllık deneyimli eğitimci Emine Çaşkurlu, online eğitimde özdisiplinli öğrenci için müthiş bir zaman kazanımının söz konusu olduğunu belirtiyor: "Öğrencinin beden yorgunluğuna karşı uyku saatlerini ideal saate ayarlanabilmesinden tutun, sağlıklı beslenmeden spora zaman ayırabilmeye kadar hayatını kontrol edebilecek."

Ancak tüm bu zaman diliminde yanıtlanması gereken aşağıdaki başlıca sorular öne çıkıyor:

• Tüm öğrenciler online dersten aynı verimi alabilecek mi?

• Evlerde günlük yaşam ve ders çalışma disiplini sağlanabilecek mi?

• Online sınav uygulamaları ile yapmaya çalıştığımız sınava alıştırma pratiği kazandırılabilecek mi?

• Yanı başında olamadığımız öğrencilerin ödev kontrolleri ve çözemedikleri sorular üzerinden hatırlatmalar yapmak için uyguladığımız etütler sağlıklı olabilecek mi

• Öğrencisinin kalem tutan elini, soru soran gözünü göremeyen öğretmen motive olabilecek mi?

• Mentor öğretmenlerimiz, kitap kontrollerini nasıl yapacak, haftalık ders çalışma programını nasıl takip edecek, sınav sonuçlarına göre belirlediği eksik konuların tekrarını nasıl yaptıracak?

Online Eğitimin Artıları-Eksileri

16 Mart 2020 gününden itibaren online eğitimlerde bir deneme-yanılma süreci yaşandı. Hızlı aksiyon alma, teknolojik alt yapının verimli bir sanal sınıf ortamına uygun hale getirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu sistemi etkin kullanma bakımından eğitilmelerinin tamamlanması öncelikli unsurlardı. Bu dönemde veliler ve öğrencilerle sımsıkı kenetlenen kurumlar ortaya çok ciddi bir zafer hikayesi çıkardı.

Emine Çaşkurlu, her tecrübede olduğu gibi bu zorlu süreçte de yaşadıklarımızdan öğrendiğimiz çok şey olduğunu belirtiyor ve aşağıdaki gözlemlerine dikkat çekiyor:

1. Online dersler bire bir ve en fazla 6 kişilik sınıflarda verimli oluyor.

2. Öğrencinize ne kadar güvenirseniz güvenin, onu ne kadar iyi tanıyor olursanız olun mutlaka ekran ve mikrofon açık ders yapılmalı.

3. Online derste en çok başarı sağlanan alanlar biyoloji, geometri, coğrafya dersleri…

4. Matematik, Türkçe, fizik, kimya derslerinin online olması halinde, ders saati sayısının artırılması ve derslerin mutlaka interaktif geçmesinin sağlanması gerekir.

5. Tarih, felsefe, Türkçe paragraf ve edebiyat derslerinin yüz yüze olmasını mümkün kılmaya çalışmak çok daha iyi olur.

6. Deneme sınavları mümkünse kurumlarda yapılmalı ama bu sağlanamıyorsa kitapçıkların öğrencilerin önlerinde olması ve sınav süresince ekranları açık sınav olmaları çok önemli.

7. Online yapılacak derslerin ders notlarının önceden öğrencilere ulaştırılmış olması gerekir.

8. Öğrencinin ev disiplini ve çalışma disiplini bakımından planlanması ve kontrolü mutlaka günü gününe ve ekran açık yapılmalı.

9. Olabiliyorsa her öğrenci ile en az 15 günde 1 yüz yüze görüşülmeli.

10. Her ay veli ve öğrenci ile online durum değerlendirmesi yapılmalı.

Kısacası, merkezi sınavlar koşullar ne olursa olsun, tarihleri ne olursa olsun yapılıyor. Önümüzdeki yılda yapılacak. Kaçınılmaz olanın bizi çaresiz bırakmasına, günlük kararlarla belirsizliğe sürüklenmek yerine yeni durumun imkanlarını en verimli şekilde kullanmanarak yolumuza devam etmeliyiz.

Durumlar değişir, sistemler değişir çalışan, adapte olan, umutla geleceğe odaklanan kazanır.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 09:19

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sınava hazırlıkta online eğitim iyi mi kötü mü? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için adım atıldı Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada         
21:18
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi         
20:43
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi         
19:52
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı         
19:05
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti         
18:34
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz         
17:51
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol         
17:36
Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum Joao Pereira, ayrılığı gündemde olan Jose Sosa'ya seslendi: Trabzon'da bekliyorum         
17:31
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı         
17:17
Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı         
17:06
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi Kadın avukat şiddet gören müvekkilinin kayınpederi tarafından darbedildi         
12:19
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk         
11:53
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 09:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınava hazırlıkta online eğitim iyi mi kötü mü? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei