Sınava koltuk değnekleri ile gelen öğrenci için tekerlekli sandalye temin edildi - Son Dakika

Antalya'da, ayağı kırıldığı için sınava koltuk değnekleri ile gelen ve yürümekte zorlanan öğrenci için görevliler tarafından tekerlekli sandalye temin edilerek, sınav salonuna rahat bir şekilde ulaşması sağlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cumartesi günkü oturumun ardından akşam evinde ayağı kırılan ve alçıya alınan Kübra Özbaş, bugünkü oturum için Başöğretmen Atatürk İlkokulu'na koltuk değnekleri ile geldi. Yürümekte zorlanan öğrencinin yardımına öğrenci ve velilere maske, su dağıtmak için okul önüne stant kuran Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.

Özbaş için tekerlekli sandalye temin eden ekipler, öğrencinin ailesi ve sınav görevlileri eşliğinde yorulmadan sınav salonuna girmesini sağladı.

Kübra Özbaş'ın babası Ayhan Özbaş, kızının akşam yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle ayağının alçılı olduğunu belirtti.

Koltuk değneklerine alışık olmadığı için yürümekte zorlandığını anlatan Özbaş, "Sınav ve bu yaşadığı olay nedeniyle kızım strese girdi. Sağ olsun belediye ekipleri tekerlekli sandalye getirdiler ve kızım da kolayca sınavın yapılacağı salona girdi. Moralimiz bir nebze de olsa düzeldi." ifadelerini kullandı.

Özbaş, kızı için seferber olan tüm görevlilere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınav süresince dün ve bugün kent genelindeki 142 okulda öğrenci ve velilerine maske, su ve kalem dağıttı.