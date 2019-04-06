Son Dakika Haberleri: Sınava Kurşun Kalem Yerine Tabanca Kurşunuyla Geldi

Sınava Kurşun Kalem Yerine Tabanca Kurşunuyla Geldi

47 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Sınava Kurşun Kalem Yerine Tabanca Kurşunuyla Geldi, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavına girmek için gelen Yusuf K.(22), görevli polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan aramada üzerinden 3 adet tabanca mermisi çıktı. Yusuf K., Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:34 Kaynak: İHA

Polis, Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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