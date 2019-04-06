Sınava Kurşun Kalem Yerine Tabanca Kurşunuyla Geldi
47 dakika önce
Samsun'un Bafra ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde açık öğretim sınavına cebinde tabanca mermisiyle gelen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'na açık öğretim sınavına girmek için gelen Yusuf K.(22), görevli polislerin şüphelenmesi üzerine yapılan aramada üzerinden 3 adet tabanca mermisi çıktı. Yusuf K., Asayiş Büro
ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:34 Kaynak: İHA
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