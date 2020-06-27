Sınava motosikletli polisler yetiştirdi - Son Dakika

SAKARYA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış sına merkezine giden ya da kimlik kartlarını unutan adaylara, motosikletli polis ekipleri yardım etti.

Sakarya Üniversitesi Serdivan Kampüsü'nde, YKS'ye girecek olan ancak farklı nedenlerle sınava girememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan adayların yardımına, motosikletli polis ekipleri yetişti.

Sınava girecekleri fakülte binasının kampüste olmadığını öğrenen adaylar, endişeye kapıldı. Bunun üzerine motosikletle polisler, adayları alıp, sınava girecekleri fakülteye götürdü.

Kimlik kartını unutanlar da yine polis tarafından evlerine götürülüp, kimlik kartlarını aldıktan sonra sınava yetiştirildi.

- Sakarya