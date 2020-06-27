Sınava papağanı Paşa ile geldi - Son Dakika

Sınava papağanı Paşa ile geldi

Sınava papağanı Paşa ile geldi İzmir'de sosyal mesafeli YKS başladı İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı.

Sınava papağanı Paşa ile geldi

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İzmir'de sosyal mesafeli YKS başladı

İZMİR - İzmir'de on binlerce üniversite adayı, sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı. Öğrenim hayatlarını etkileyecek sınav öncesi adaylar ve veliler büyük heyecan yaşadı. Aleyna Üzer isimli aday, sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2 milyon 437 bin 119 adayın katılımıyla düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. İzmir'de de korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen sınavda, binalara girişlerde sosyal mesafe uyarısı yapılırken adaylara maske dağıtılarak elleri dezenfekte etmeleri sağlandı. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelerek kapıda bekleyen öğrenciler, sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Sınav görevlileri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Sınava girecek adayların ve velilerin de bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Sınava papağanı ile birlikte geldi

Sınava 7 yıldır beslediği ve şans getireceğine inandığı papağanı Paşa ile gelen Aleyna Üzer, her sınava onunla birlikte geldiğini söyledi. Üzer, "Ben yüksek puanlı bir mühendislik fakültesine girmek istiyorum. Paşanın bana şans getireceğine inanıyorum, her sınava onunla gidiyorum" diye konuştu. Aleyna Üzer'in annesi Tülay Üzer ise, "Aleyna her sınavında Paşa'yı böyle yanında tutar. İnşallah şans getirecek, sınavının güzel geçeceğine inanıyorum. Çok da çalıştık. Allah bütün çocuklarımızın yardımcısı olsun, emekleri boşa çıkmasın inşallah. Onların başarıları biz anne babaların gururudur. Paşa, biz izin versek bizden önce uçacak sınava. Dışarıya da alıştı. Kalabalığı gördükçe daha da ehlileşti. Bize geldiğinde 6 aylıktı ve 7 yıldır ona Aleyna bakıyor. Banyosunu yaptırır, tırnaklarını törpüler, bakımını yapar. Her şeyi ile Aleyna ilgilendiği için şans getirecektir" sözlerine yer verdi.

Öğrenci ve veliler heyecanlıydı

Sınava girecek olan öğrencilerden İlknur Aydemir, sıkıntılı bir hazırlık dönemi geçirdiklerinden bahsederek, öğrenim hayatına Ege Üniversitesinde devam etmek istediğini söyledi. Aydemir, "Hazırlık dönemi iyi geçti ancak şu an çok heyecanlıyım. Pandemi nedeniyle bir korku var ama umudum da var. Hazırlık döneminde evde kaldığımız için kötü bir dönem geçirdik. Normalde kütüphanelerde çalışmaya alışık olduğumuz için ya da okul veya dershanelerde oluyoruz. Evde kapalı olma durumu olumsuz anlamda bir baskı oluşturdu. Sınava gireceğim yer olan Ege Üniversitesine girmek istiyorum" dedi. İkiz çocuklarını sınava uğurladığını belirten veli Zeynep Batınerk ise, "İkiz çocuklarımı sınava uğurladım. Onlara belli etmemeye çalıştım ama en az onlar kadar zorlandım. Korona sürecinde hazırlanmaları zor oldu ama alıştılar. Başta elbette ki isyanları oldu; belirsizlik canlarını sıktı ama aştılar" diye konuştu.

Öte yandan bugün yapılacak YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İzmir, Ege, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:29 Kaynak: İHA

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