Sınava papağanıyla geldi - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna İzmir'de giren Aleyna Üzer, papağanıyla birlikte okula gelince dikkati çekti.
YKS'ye anne ve babasının yanı sıra 7 yıldır beslediği 'Paşa' isimli papağanıyla gelen Aleyna Üzer, tebessüm ettirdi. Üzer, 'Jako' cinsindeki can dostuna çok bağlı olduğunu ve şans getirmesi için sınava onunla birlikte geldiğini dile getirdi. Paşa'nın kalabalık ortamda kaçmaması için ayağına zincir bağlayan Üzer, "Heyecanlıyım, Paşa inşallah bana uğur getirir. 7 yıldır onu besliyorum. Birbirimize çok bağlıyız. İnşallah sınavı kazanacağıma inanıyorum" dedi.