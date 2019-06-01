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Sınava polis yardımı ile yetişti

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, LGS'ye girmek için geldiği okulda kimliğini unuttuğunu fark eden Suriye uyruklu Amina Haydar'a polis yardım etti.

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, LGS'ye girmek için geldiği okulda kimliğini unuttuğunu fark eden Suriye uyruklu Amina Haydar'a polis yardım etti. Kimliğini alması için ekip otosuyla evine götürülen Amira, hızla geri getirilerek, sınava yetiştirildi.
İslahiye'de 998 öğrenci 3 merkezdeki 52 salonda 113 öğretmen gözetiminde LGS'nin ilk oturumuna katıldı. Adaylar, görevlilerin kontrolünün ardında salona alınırken yoğunluk yaşandı. Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriye uyruklu Amina Haydar ise kimliğini evde unuttuğu için salona alınmadı. Okulda görevli polisler, küçük kızın yardımına koştu. Ekip otosuyla eve götürülen Amira Haydar, kimliğini aldıktan sonra sınava dakikalar kala okula geri getirildi.
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİMLİK ALDI
Aynı okulda sınava girmek isteyen Hatice Uygun adlı öğrenci de kimliği olmadığı için salona alınmadı. Kimliğinin kaybolduğu ortaya çıkan Uygun, okul bahçesinde gözyaşlarına boğulurken, baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik alarak, kızının sınava yetişmesini sağladı.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
LGS, Suriye, Gaziantep, Polis, Güncel
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