Sınava polis yetiştirdi - Son Dakika
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Sınava polis yetiştirdi

05.06.2022 11:13
Sınava polis yetiştirdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) sınavına girmek için geldiği okulda kimliğinin yanında olmadığını fark eden Suriye uyruklu Dela Ammuşi'ye polis yardım etti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) sınavına girmek için geldiği okulda kimliğinin yanında olmadığını fark eden Suriye uyruklu Dela Ammuşi'ye polis yardım etti. Ekip aracıyla evine götürülen öğrenci, kimliğini alarak yeniden sınava yetiştirildi.

İslahiye'de, 6 özel eğitim alan öğrenci yedek salonda,1 otizmli öğrenci evde, 1482 öğrenci ise 31 okulda LGS sınavına girdi. Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriye uyruklu Ammuşi, kapıdaki polis aramasında kimliğini evde unuttuğunu fark etti. İçeriye alınmayan öğrenci için okulda görevli polislerce ekip talep edildi. Öğrenci, sivil ekip aracıyla evine götürülerek kimliğini alıp sınava yetiştirildi.

Öte yandan öğrencilerin bir kısmı sınava son dakikalarda yetişirken, okulların dışındaki veliler ise çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti.

Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
Sınava polis yetiştirdi
YORUMLAR
500
Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu Polis, kimliğini evde unutan görme engelli öğrenci için seferber oldu Kimliğinin fotoğrafıyla sınava girmek istedi, başarılı olamayınca soluğu nüfus müdürlüğünde aldı Kimliğinin fotoğrafıyla sınava girmek istedi, başarılı olamayınca soluğu nüfus müdürlüğünde aldı
Kaynak: DHA

Suriye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınava polis yetiştirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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