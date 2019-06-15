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Sınava son anda yetiştiler

4 saat önce

ADANA'da 2 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saniyeler kala yetişti.

Sınava son anda yetiştiler, System.String[]
ADANA'da 2 aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) saniyeler kala yetişti.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün Adana'da da YKS'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav öncesi adaylar saat 10.00'a kadar içeri alındı. Adaylar içeri alınmadan önce polisler tarafından didik didik aranırken, salon görevlileri de adayların evraklarını kontrol etti. Çobanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek iki aday son giriş saati olan 10.00'a saniyeler kala okula geldi. Adaylar sınava girmek için koşarak polislerin yanına gelip, aramadan geçerek son anda sınava girebildi. Polisler adayları içeri aldı. Bahçede bekleyen aileleri ise dışarıda çocuklarının sınavda başarılı olabilmeleri için dua etti.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:59 Kaynak: DHA
Türkiye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adana, Güncel
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