"Sınava son bir hafta kala beslenmenize dikkat edin" - Son Dakika
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"Sınava son bir hafta kala beslenmenize dikkat edin"

13.06.2022 10:58
"Sınava son bir hafta kala beslenmenize dikkat edin"

Yaklaşan üniversite sınavı için öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sınava günler kala beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Yaklaşan üniversite sınavı için öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sınava günler kala beslenmeyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1 hafta kaldı. Sınav kaygısı güden öğrenciler için İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral sınava son bir hafta kala nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda ipuçları verdi.

YOĞURT MUTLAKA TÜKETİN

Prof. Dr. Özyaral, sınava son 1 hafta kala öğünlerinize mutlaka bir kase yoğurt ilave edin. Yoğurt: yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Meyvelerin gerek doğrudan kendileri yiyin ya da mümkün olduğunca posalı sularını tüketin. Günde en az bir Elma tüketilmelidir, verdiği enerji seviyesi çok güçlü ve uzundur. Fındık, badem, ceviz, fıstık ezmesi, fıstık ezmesi ve kaju: hızlı enerji ve uzun süreli enerji depolaması sağlar" dedi.

Prof. Dr. Özyaral, son 3 gün kala ise şunları önerdi:

"Yapraklı yeşiller, ıspanak, lahana, roka, labada, içtir, tere ve pazı, vitaminler ve mineraller ile dolu ve yemeklerinize düşük kalorili bir ek olarak lezzetlidir. Vücudun en büyük enerji kaynağı sudur. Hafifçe, limon, meyve dilimleri ve tarçınla aromalandırılmış sularda destekleyicidir. Erkekler günde 10 bardak, kadınların ise en az 8 bardak su/ sıvı tüketmeleri önerilir. Çay ve Kahve ayrıca yeşil çay ve diğer bitki çayları: zindelik veriri, zihin açıklığı verir, yorgunluk alır. Ancak günlük tüketim 3 fincanı aşmamalıdır. Karpuz: iyi bir su kaynağı ve enerji artırıcı olan B-vitaminleri, potasyum ve fruktoz kaynağıdır. Humus, nohut, tahin, limon, kırmızıbiber protein, zeytinyağı tam bir vitamin-C, esansiyel yağ asit içerikleri ile tam bir enerji deposudur. Zindelik ve zihin açıklığı yaratır. Enerji artışı için ev yapımı meyveli ayran, muzlu süt, elma, portakal, havuç, nar suları yada meyve suyu karışımları tüketin. Özellikle bu meyve suları ortalama 45 dakika ile 1 saatlik bir süre odaklanmada artış sağlar."


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sınava son bir hafta kala beslenmenize dikkat edin' - Son Dakika

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