Sınava son dakikada yetişti - Son Dakika

Sınava son dakikada yetişti

YKS'nin 2'nci oturumunda heyecanlı bekleyiş başladı

SAKARYA - Sakarya'da üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınav'ının ikinci oturumunda bir öğrenci geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Sınavın başlamasıyla birlikte velilerin de ise çevrelerindeki heyecanlı bekleyişi başladı.

Dünya'da ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Üniversite adayları, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Üniversite adayı olan bir öğrenci ise geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Sınavın başlamasıyla birlikte velilerin ise okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. Sınava giren öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarının başarılı olmaları için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.