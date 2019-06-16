Son Dakika Haberleri: Sınava yanlış belgeyle gelen öğrencinin imdadına polis yetişti
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Sınava yanlış belgeyle gelen öğrencinin imdadına polis yetişti

25 dakika önce

Sakarya'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yanlış belgeyle gelen öğrenciye, giriş evrakını sınava bir dakika kala ulaştırdı.

Sınava yanlış belgeyle gelen öğrencinin imdadına polis yetişti, System.String[]
Sakarya'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yanlış belgeyle gelen öğrenciye, giriş evrakını sınava bir dakika kala ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'ne YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için gelen kız öğrencinin yanında, dünkü oturuma ait giriş belgesi bulunduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine öğrencinin ailesi, okulda görevli polislerden yardım istedi.
Okulun yakınındaki iş yerinden öğrenciye ait sınav giriş belgesinin çıktısını alan polis memuru Ahmet Akcebe, sınava bir dakika kala evrakı öğrenciye teslim etti.
Öte yandan, polisin okul bahçesine girerek koşması ve belgeyi öğrenciye teslim etmesi, diğer görevli memurlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, görevli memurun Akcebe'ye "Koş koş" ve "Yetiştin bravo" şeklinde seslendiği duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:47 Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Sakarya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Polis, Güncel
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