Sınava yetişebilmek için koştular - Son Dakika

KARABÜK'te bazı adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na (YKS) girebilmek için koşarak okullara gitti. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araç ve belediyeye ait otobüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı.

Karabük Üniversitesi'nde, YKS'ye giren adaylar, kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren öğrenciler, kapılarda hazır bekleyen otobüsler ile sınava girecekleri binalara gitti. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında veliler okul içerisine alınmazken, sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Hasta olan bazı üniversite adayları ambulans ile getirilirken, geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler de kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla ve belediyeye ait otobüslerle sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise çimlerin üzerine oturup çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

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