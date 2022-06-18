Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar - Son Dakika
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Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar

18.06.2022 16:13

Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar Sınav öncesi salona girmek için koşarak ter döktüler Şanlıurfa'da sıvana yetişme telaşı kameralarda Türkiye genelinde yapılan YKS sınav heyecanı Şanlıurfa'da da yaşandı.

Sınava yetişebilmek için saniyelerle yarıştılar

Sınav öncesi salona girmek için koşarak ter döktüler

Şanlıurfa'da sıvana yetişme telaşı kameralarda

ŞANLIURFA - Türkiye genelinde yapılan YKS sınav heyecanı Şanlıurfa'da da yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren öğrenciler sınavın yapılacağı okullara akın ederken sınava geç kalan öğrencilerin koşuşturması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Türkiye geneli gerçekleştirilen YKS sınav heyecanı Şanlıurfa'da da yaşandı. Sabah erken saatlerde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, içeriye alınacakları saati bekledi. Saatler 10.00'ı gösterdiğinde tüm öğrenciler içeri alınıp kapılar kapatıldı.

Sınava yetişmek için ter döktüler

Sınavın başlamasına dakikalar kala geç kalan öğrenciler, içeri girebilmek için zorlu bir maratondan geçti. Okul bahçesine girip koşan öğrencilerden bazıları sınava son anda yetişirken okullarını karıştıranlar ise zabıta ekipleri tarafından araçlarla gidecekleri okullara götürüldü. Sınava yetişemeyenler ise umutlarını bir başka seneye bırakıp evlerinin yolunu tuttu.

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye, Saat, Güncel, Son Dakika

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