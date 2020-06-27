Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber oldu - Son Dakika

Genç kızın ve velilerin iknası yeterli olmadı. Sınava alınmayan Özden, üzülerek evine döndü.

Sınava yetişemeyen öğrenci için veliler seferber oldu

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı