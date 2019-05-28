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Sınava yetişmek isteyen öğrencilerin otomobili kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Samsun'da sınava yetişmek isteyen meslek yüksekokulu öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Sınava yetişmek isteyen öğrencilerin otomobili kamyonla çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Samsun'da sınava yetişmek isteyen meslek yüksekokulu öğrencilerinin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 öğrenci yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu 10. kilometresi Adalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza Meslek Yüksekokulu birinci sınıf öğrencisi olan Korkan Karaduman (21) ile aynı sınıf öğrencisi arkadaşı Yasin Şancı (19) okuldaki sınava gitmek için Samsun'dan yola çıktılar. Korhan Karaduman yönetimindeki 55 AZP 79 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Kani Piliç idaresindeki 06 BC 56418 plakalı asfalt malzemesi yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyona çarpan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Korhan Karaduman ile arkadaşı Yasin Şancı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öğrencilerin hurdaya dönen araçtan kemer taktıkları için sağ kurtuldukları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:49 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
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