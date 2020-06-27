Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi - Son Dakika

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi -Adana'da sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler, okula 200 metre kala kaza geçirdi Adana'da çocuklarını TYT sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi.

Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi

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- Adana'da sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler, okula 200 metre kala kaza geçirdi

ADANA - Adana'da çocuklarını TYT sınavına yetiştirmeye çalışan 5 kişilik aile trafik kazası geçirdi. Ailenin sınava girecek 2 kızı, okula 200 metre kala meydana gelen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek Ayşe ve Songül Bozdağ'ın içinde bulunduğu 33 HF 976 plakalı otomobil, sınava yetişebilmek için seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okula 200 metre kala kaza yaptı. Kazada otomobil yan dönerek yol kenarında bulunan direğe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil hurdaya dönerken TYT sınavına girecek Ayşe ve Songül, otomobil sürücüsü baba Abdülmelik, anne Remziye ve Hüseyin Bozdağ yaralandı.

Kazanın ardından otomobilde sıkışanları İtfaiye CANKUR ekibi kurtarırken, polis ekipleri olay yerindeki eşyaları topladı. Eşyalar arasında bugün yapılan TYT sınavına girecek olan Ayşe ve Songül'ün sınav giriş belgelerinin olması dikkat çekti.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 12:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi - Son Dakika
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