Sınavda alınan tedbirler duraklarda çöp oldu - Son Dakika

Sınavda alınan tedbirler duraklarda çöp oldu

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında yaşanan yoğunluk nedeniyle tam bir hengame yaşandı.

Gaziantep'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında yaşanan yoğunluk nedeniyle tam bir hengame yaşandı. Sınav için alınan tedbirler otobüs duraklarında adeta çöp olurken, ne dakikalarca bekleyen öğrenciler ile veliler ne de sürücüler sosyal mesafe tanımadı.

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Gaziantep'te YKS sınavının ilk oturumunun saat 13.00 itibariyle sona ermesinin ardından toplu taşıma ile evlerine gitmek isteyen öğrencilerden bazıları otobüs duraklarına akın etti. Ne durakta otobüs bekleyen öğrenciler ile velileri, ne de şoförler sosyal mesafe kurallarına uymadı. Arkadaş grubu ile birlikte yakın mesafede sohbet ederek otobüs bekleyen öğrencilerden, yoğun ve kalabalık halde otobüse binmeyi başaranlar ise adeta balık istifi gibi üst üste yolculuk etti.


Tedbirler çöpe gitti


Dolu gelen araç ve sefer yetersizliği nedeniyle dolmuşlara binmemeyen öğrenciler ise dakikalarca otobüs bekledi. Sefer yetersizliğinden yakınan öğrenciler, alınan tedbirlerin çöpe gittiğini belirterek, kent yetkililerine çağrıda bulundu.. Öğrenciler sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen yoğunluk yaşanmasına şaşırdıklarını belirterek, tepki gösterdi.


Işıklarda trafik yoğunluğu


Sınava ailesi ve özel araçları ile giden öğrenciler ise yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadı. Öğrenciler, trafik ışıklarında oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle normal zamanda 15-20 dakikada gidebildiği evlerine yaklaşık 1 saatte geri dönebildi. - GAZİANTEP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınavda alınan tedbirler duraklarda çöp oldu - Son Dakika

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