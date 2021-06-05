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Sınavda başarılı olmak için... - Son Dakika

Sınavda başarılı olmak için...

05.06.2021 07:27
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Derin bir aşk acısı çekmediyseniz gençlik döneminin en sıkıntılı günleri deyince aklınıza sınavların yaklaştığı günler gelecektir.

Derin bir aşk acısı çekmediyseniz gençlik döneminin en sıkıntılı günleri deyince aklınıza sınavların yaklaştığı günler gelecektir. Haziran itibariyle final sezonu başladı; üniversiteye giriş sınavı da kapıda... Bugünlerde gençlerde stres dozu giderek yükseliyor. Oysa başarının önkoşulu stresi optimal düzeyde tutabilmekten geçiyor. İyilik halini yükselterek stresinizi doğru yönetmek, böylelikle de daha başarılı bir sınav dönemi geçirmek mümkün.

Çalışamadığınız her an suçluluk duygusuna kapılabilirsiniz. Oysa mini aralar vermek, kafanızı boşaltacak aktivitelere yönelerek mental detoks yapmak performansınızı daha çok arttırıyor. Tabii öyle uzun aralardan bahsetmiyorum. Örneğin, iyi bir çalışmanın ardından doğada mini bir yürüyüş yapmayı deneyebilirsiniz.

Aklınızdaki 'Ya başaramazsam' gibi olumsuz düşüncelerin yerine 'Tabii başaracağım' gibi olumlu alternatiflerini koyun. Sınavlar bittiği anda büyük bir mutluluk hissinin vücudunuzdaki tüm hücreleri kapladığını hayal edin. Sevdiklerinizle yapacağınız kutlama anına ışınlanın.

YÜKSEK ŞEKER BEYNİ BLOKE EDİYOR

Klasik Batı müziği veya kuş, dalga sesi gibi rahatlatıcı sesler stres seviyenizi düşürebilir. Uyumadan önce deneyin.Yastığınıza da 2-3 damla lavanta yağı damlatmanızı tavsiye ederim.

Motivasyonu arttırmak, zihinsel performansı yükseltmek ve hafızayı güçlendirmek için omega-3 çok önemli. En etkili omega-3 kaynakları yağlı balıklar, keten tohumu, soya fasulyesi ve kabak çekirdeğidir.

Sınava kadar her gün 3-4 ceviz veya 5-6 badem yemek zihin açıcı etki gösterebiliyor. Sabahları yumurtayı kahvaltınızdan eksik etmeyin. Yumurta sarısındaki kolin, bilişsel performansı ve hafızayı geliştiriyor.  Uyanıklık hissi veren ve hafıza gelişimini arttıran B6 ve B12 vitamini açısından zengin brokoli, ıspanak, karnabahar ve lahana gibi sebzelere de mutfağınızda yer açın.

Paketli, işlenmiş, dondurulmuş, yüksek yağlı ve şekerli yiyeceklerden uzak durun. Bunlar kan şekerinde ani iniş-çıkışlar yaparak beyni bloke ediyor ve sizi çalışamaz hale getiriyor.

Kahveyi de günde bir bardaktan fazla içmeyin. Yeşil çay hem konsantrasyon arttırıcı özelliği hem de kafein içeriği sayesinde kahveye iyi bir alternatif olacaktır. Ama onu da iki fincandan fazla içmenizi önermem.

Konsantrasyonu arttırmak için 15'er damla bergamot, nioli ve nane yağını karıştırın. Çalışırken yakanıza, burun kenarlarınıza veya bileklerinize sürün. Bu karışım kokuların zihnimizdeki hatırlatıcı etkisinden yararlanmamıza olanak sağlıyor. Sınava gitmeden yakanıza biraz sürün. O koku ne kadar çok çalıştığınızı ve hazırlıklı olduğunuzu hatırlatarak sizi rahatlatacak.

Rhodiola kök ekstresi veya ginkgo biloba yaprak ekstresi gibi bitkisel ekstrelerle B vitaminleri açısından zengin multivitaminler odaklanmayı ve performansınızı yükseltebilir. Bu desteklerin kişinin ihtiyaçlarına özel önerilmesi gerektiğini unutmayın. Bu konuda mutlaka eczacınıza ve doktorunuza danışın.

Sınavda başarılı olmak için...

Üniversiteye Giriş Sınavı, omega 3, Haziran, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sınavda başarılı olmak için... - Son Dakika Magazin


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