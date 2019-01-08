Son Dakika Haberleri: Sınavda Kalbi Duran 14 Yaşındaki Öğrenci, Yeniden Hayata Döndürüldü

Sınavda Kalbi Duran 14 Yaşındaki Öğrenci, Yeniden Hayata Döndürüldü

1 saat önce

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, sınav esnasında kalbi duran Celil İnan (14), doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Sınavda Kalbi Duran 14 Yaşındaki Öğrenci, Yeniden Hayata Döndürüldü, System.String[]
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, sınav esnasında kalbi duran Celil İnan (14), doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Celil İnan, sınav esnasında aniden fenalaşarak yere düştü. Okul yönetimi ve öğretmenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Okula gelen sağlık ekipleri, kalbi duran İnan'a kalp masajı yaparak, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İnan, burada doktorların yarım saatlik müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürüldü. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan İnan'ın tedavisi sürüyor.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Fatsa, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Üniversitesinin Değerli Arazisi Millet Bahçesi Olacak Son Dakika! Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Heyetine Terörle Mücadele Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 23:08:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınavda Kalbi Duran 14 Yaşındaki Öğrenci, Yeniden Hayata Döndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]