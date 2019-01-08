Sınavda Kalbi Duran 14 Yaşındaki Öğrenci, Yeniden Hayata Döndürüldü
1 saat önce
ORDU'nun Fatsa ilçesinde, sınav esnasında kalbi duran Celil İnan (14), doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
ORDU'nun Fatsa
ilçesinde, sınav esnasında kalbi duran Celil İnan (14), doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.
Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1'inci sınıf öğrencisi Celil İnan, sınav esnasında aniden fenalaşarak yere düştü. Okul yönetimi ve öğretmenler durumu hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Okula gelen sağlık ekipleri, kalbi duran İnan'a kalp masajı yaparak, Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İnan, burada doktorların yarım saatlik müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürüldü. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan İnan'ın tedavisi sürüyor.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:30 Kaynak: DHA
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