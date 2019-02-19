Sınavda Kopya Çektiği İddiası ile Gözaltına Alınan 6 Şahıs Serbest Bırakıldı
46 dakika önce
Kocaeli'de 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilmesi olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli
'de 2010 yılında düzenlenen komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilmesi olayı ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre 28 Mart 2010 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş yazılı sınavında soru ve cevapların FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu şahıslarca sınavdan önce temin edilip örgüt mensuplarına dağıtılması ve sınavda kopya çekilmesi iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Türkiye
genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kocaeli'de de sınava giren, yapılan incelemede şüpheli oldukları tespit edilen 2'si tutuklu 8 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. 1'i aktif görevde 1'i açıkta ve 4'ü ihraç olmak üzere toplam 6 polis memuru, Kocaeli Emniyeti
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si kadın toplam 6 kişi daha sonra Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan 4'ü etkin pişmanlıktan yararlanan 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:44 Kaynak: İHA
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