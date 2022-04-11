Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi

11.04.2022 09:48
Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "4-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 38 litre akaryakıt, 6114 SKM çerçevesinde sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı tespit edilen 3 adet kamera, 3 adet wifi cihazı, 3 adet kulaklık, 3 adet sim kart, 3 adet sim kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

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Kaçakçılık, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sınavda kopya düzeneği olarak kullanılan malzemeler ele geçirildi - Son Dakika


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