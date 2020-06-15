Sınavda rahatsızlanan öğrencinin testi pozitif çıktı, salondaki 16 kişi izolasyona alındı (2) - Son Dakika

TEST YAPTIRDIĞINI BİLDİRMEMİŞ

İzmit'te, Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin sınavın yapılacağı binaya girerken, test yaptırdığını ÖSYM'ye bildirmediği, bu nedenle herkesle birlikte sınava girdiği belirtildi. Öğrencinin sınava girdiği sırada, İl Sağlık Müdürlüğü'nün testi pozitif çıkan öğrencinin ailesine ulaştığı, sınava girdiğinin belirtilmesi üzerine, görevlilerin öğrenciyi başka bir salona aldığı ve bu burada sınavı tamamlamasının sağlandığı bildirildi. Yetkililer, ÖSYM'nin herhangi bir şüphe durumunda veya sonucu pozitif olan adayların durumlarını bildirmesi durumundan ayrı binada sınava alınmasının sağlandığını açıkladı.