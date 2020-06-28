SINAVDAKİ ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNDEN HAFRİYAT KAMYONLARINA TEPKİ - Son Dakika

SINAVDAKİ ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNDEN HAFRİYAT KAMYONLARINA TEPKİ

Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde YKS ikinci oturumuna giren öğrencilerin velileri döküm sahasına giden ve dönen hafriyat kamyonlarına tepki gösterdi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde YKS ikinci oturumuna giren öğrencilerin velileri döküm sahasına giden ve dönen hafriyat kamyonlarına tepki gösterdi. Yolun yakınındaki Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'ndaki (AYT) öğrencilerin sesten rahatsız olduklarını söyleyen veliler hafriyat kamyonu şoförlerine tepki gösterdi. Kamyonların şoförleri ise işlerini yaptıklarını söylerken veliler polis ekiplerine haber verdi. Sınavın ilk yarım saati geçtiği sırada gelen polis ekipleri yolu araç trafiğine kapattı. Kamyonların geçişlerini cep telefonu kamerasıyla çeken bir veli ise hakarete uğradıklarını iddia etti. Sınavın bitmesinin ardından polis ekipleri yolu tekrar trafiğe açtı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sultangazi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SINAVDAKİ ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNDEN HAFRİYAT KAMYONLARINA TEPKİ - Son Dakika

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