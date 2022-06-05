Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı - Son Dakika
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Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

05.06.2022 14:39

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi sınavından çıkan öğrenci, heyecandan bayıldı.

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Liselere Geçiş Sistemi sınavından çıkan öğrenci, heyecandan bayıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı.

Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü. Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi. Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı
Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı
Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı
Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, LGS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı - Son Dakika
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