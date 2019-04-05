Sınavdan Sonra Odasına Geçti, Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Siirt Üniversitesi'nde öğrencileri sınav yaptıktan sonra odasına geçen öğretim üyesi Dr. Seyrani Mersin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Siirt Üniversitesi
'nde öğrencileri sınav yaptıktan sonra odasına geçen öğretim üyesi Dr. Seyrani Mersin
, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Siirt Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Veteriner Bölüm Başkanı öğretim üyesi Dr. Seyrani Mersin, öğrencileri sınav yaptıktan sonra odasına geçti. Bir süre sonra hocalarının fenalaştığını gören öğrenciler, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mersin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Mersin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mersin'in kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:39 Kaynak: İHA
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