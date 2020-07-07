Sınavdayken otomobil çarptı, sürücü adayı şoka girdi - Son Dakika

Sınavdayken otomobil çarptı, sürücü adayı şoka girdi
HATAY'ın Erzin ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, direksiyon sınavında olan sürücü adayının hakimiyetindeki kurs aracına çarptı.
HATAY'ın Erzin ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen bir otomobil, direksiyon sınavında olan sürücü adayının hakimiyetindeki kurs aracına çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kazada, sürücü adayı Enes Arda Keskin şoka girdi.Kaza, ilçedeki Hanifi Soylu Bulvarı ile İstasyon Caddesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre bulvarda kırmızı ışıkta geçen Mehmet Z. yönetimindeki 07 CRF 11 plakalı otomobil, caddede yeşil ışıkta harekete geçen ve bu sırada direksiyon sınavında olan Enes Arda Keskin yönetimindeki 31 YR 208 plakalı sürücü kursu aracına önden çarptı. Otomobillerde ağır hasar meydana gelirken, sürücüler hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Enes Arda Keskin, kazanın etkisiyle şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Keskin ve Mehmet Z.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:46 Kaynak: DHA
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