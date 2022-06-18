Sınavı 40 saniyeyle kaçırdı

Kimliklerini evde unuttular gözyaşlarına boğuldular

BURSA - Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı bugün saat 10.15 te başladı. Bir öğrenci kapılar kapandıktan 40 saniye sonra geldiği için sınava giremezken, 4 öğrenci ise kimliklerini evde unuttukları için sınava giremedi.

Saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatıldı. Türkiye genelinde hiçbir sınav yerinde adaylar bu saatten sonra içeri alınmadı. Adaylar aileleriyle son kez sarılıp vedalaşırken şans dileklerinde bulundu. Saatler 10.15'i gösterdiğinde ise adayların sınav maratonu başladı.

Bursa'da bir okulda sınava girmek için gelen öğrenci kapı kapatıldıktan 40 saniye sonra geldiği için içeri alınmazken, evde kimliklerini unutan 4 öğrenci ise sınava giremedi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, aileleri ve diğer öğrenci velileri tesellide bulundu.